Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 1 октября в 17.00 в южной части села Шынгырлау в лесополосе был обнаружен труп 57-летнего мужчины с признаками насильственный смерти. Тело было закопано в земле. - Личность погибшего установлена, ранее он проходил по сводке от 20 сентября как без вести пропавший. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению свидетелей и очевидцев произошедшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления. Начато досудебное расследование по ст. 99 ч.1 УК РК "Убийство", - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.