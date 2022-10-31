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Социум

Пропавшего пенсионера нашли в Уральске

Его удалось найти благодаря бдительной пассажирке автобуса. Фото предоставлено Санией Туксановой 29 октября 85-летний Сарсенгали Туксанов вышел из дома в посёлке Асан на прогулку и пропал. Родные искали его самостоятельно, а также подключили полицию. Внучка Сарсенгали Сания Туксанова рассказала корреспондентам «МГ», что пожилого человека нашли. Накануне вечером родственница, работающая кондуктором, сообщила, что дедушку видели на маршруте №30. - Одна из пассажирок узнала его, видела фотографию в Instagram. Она сказала кондуктору, что это пропавший пенсионер. Кондуктор сообщила другим кондуктор
Дана Рахметова
Пропавшего пенсионера нашли в Уральске
Его удалось найти благодаря бдительной пассажирке автобуса.
85-летний пенсионер без вести пропал в Уральске
85-летний пенсионер без вести пропал в Уральске
Фото предоставлено Санией Туксановой 29 октября 85-летний Сарсенгали Туксанов вышел из дома в посёлке Асан на прогулку и пропал. Родные искали его самостоятельно, а также подключили полицию. Внучка Сарсенгали Сания Туксанова рассказала корреспондентам «МГ», что пожилого человека нашли. Накануне вечером родственница, работающая кондуктором, сообщила, что дедушку видели на маршруте №30.
- Одна из пассажирок узнала его, видела фотографию в Instagram. Она сказала кондуктору, что это пропавший пенсионер. Кондуктор сообщила другим кондукторам, включая нашу родственницу, а та позвонила нам, - рассказала Сания.
Дедушку довезли до автопарка, там его и забрали родные. Пожилой мужчина чувствует себя хорошо. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск пропал поиск

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