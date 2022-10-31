Пропавшего пенсионера нашли в Уральске

Его удалось найти благодаря бдительной пассажирке автобуса. Фото предоставлено Санией Туксановой 29 октября 85-летний Сарсенгали Туксанов вышел из дома в посёлке Асан на прогулку и пропал. Родные искали его самостоятельно, а также подключили полицию. Внучка Сарсенгали Сания Туксанова рассказала корреспондентам «МГ», что пожилого человека нашли. Накануне вечером родственница, работающая кондуктором, сообщила, что дедушку видели на маршруте №30. - Одна из пассажирок узнала его, видела фотографию в Instagram. Она сказала кондуктору, что это пропавший пенсионер. Кондуктор сообщила другим кондуктор