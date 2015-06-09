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Происшествия

Пропавшего в Москве брата разыскивает жительница ЗКО

Сегодня, 9 июня, жительница Бурлинского района ЗКО Айгуль БИЖАНОВА выехала в Москву, чтобы найти младшего брата, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бижанов Асылбек Хамзиевич родился 31 мая 1979 г. В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратилась жительница села Бурлин Бурлинского района Айгуль БИЖАНОВА. Женщина рассказала, что в прошлом году ее младший брат Асылбек БИЖАНОВ выехал на заработки в город Москва и до сих пор не вернулся. - Несколько лет назад автобус проехал ему по ноге, - рассказала Айгуль БИЖАНОВА. - После этого он хромал и не мог найти работу по своей специальности "Газосварщи
Анэль Кайнеденова
Пропавшего в Москве брата разыскивает жительница ЗКО
Сегодня, 9 июня, жительница Бурлинского района ЗКО Айгуль БИЖАНОВА выехала в Москву, чтобы найти младшего брата, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Бижанов Асылбек Хамзиевич родился 31 мая 1979 г.
Бижанов Асылбек Хамзиевич родился 31 мая 1979 г.
Бижанов Асылбек Хамзиевич родился 31 мая 1979 г. В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратилась жительница села Бурлин Бурлинского района Айгуль БИЖАНОВА. Женщина рассказала, что в прошлом году ее младший брат Асылбек БИЖАНОВ выехал на заработки в город Москва и до сих пор не вернулся. - Несколько лет назад автобус проехал ему по ноге, - рассказала Айгуль БИЖАНОВА. - После этого он хромал и не мог найти работу по своей специальности "Газосварщик". В прошлом году весной он стал искать работу и выехал в Уральск. Здесь он через агентства по трудоустройству нашел работу в Москве. Я была против, но он убедил меня, сказал, что отсюда целая бригада уезжает и уехал в Москву. Мы созванивались, он говорил, что работает на заводе. В начале августа 2014 года Асылбек БИЖАНОВ вернулся с вахты, привез деньги, а в середине августа он снова уехал на работу, сказав родным, что его вызывают. - Я была категорически против поездки в Москву, видимо, поэтому он звонил не мне, а нашей младшей сестре, которая с семьей живет в Зеленовском районе, - говорит Айгуль. - О его делах я узнавала у сестры. После этого он не приезжал домой. Все время говорил, что нужно побольше заработать деньги, чтобы дом отремонтировать. Мы живем вдвоем, семьи у него нет. В последний раз он звонил сестре в апреле нынешнего года. В мае сестра несколько раз звонила ему, но его телефон был отключен. Мы не знали, кому звонить, куда обращаться. Несколько раз на мобильный сестре звонил неизвестный номер, она перезванивала, но никто не отвечал. В ночь на 1 июня ей удалось дозвониться. На другом конце трубки говорил мужчина с сильным акцентом. Он кое-как объяснил ей, что Аслыбек в беде, что у него забрали деньги и документы, и он сейчас бомжует в районе метро "Тушино" в Москве, и чтобы мы его забрали, иначе он умрет. По словам Айгуль, после звонка она приехала в Уральск, пыталась хоть что-нибудь узнать в агентствах по трудоустройству. Но, поскольку через какое именно агентство нашел работу Асылбек, она не знала, что-либо узнать у нее не получилось. Тогда она стала обращаться в консульства, где ей пообещали помочь. - Я написала на сайт администрации президента России Владимира Путина, мне звонили с МВД, но пока никакой информации нет, - говорит Айгуль. Сегодня утром Айгуль БИЖАНОВА выехала в Москву на поиски брата. Женщина просит неравнодушных людей помочь ей. - Возможно, эту статью читают жители Москвы или студенты наши там учатся, пусть они посмотрят на фотографию, может кто-нибудь его узнает. Просто я не знаю, как и где его искать в многомиллионной Москве. Мне очень страшно за брата и за себя, - говорит Айгуль.
пропал без вести

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