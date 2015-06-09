Пропавшего в Москве брата разыскивает жительница ЗКО

Сегодня, 9 июня, жительница Бурлинского района ЗКО Айгуль БИЖАНОВА выехала в Москву, чтобы найти младшего брата, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бижанов Асылбек Хамзиевич родился 31 мая 1979 г. В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратилась жительница села Бурлин Бурлинского района Айгуль БИЖАНОВА. Женщина рассказала, что в прошлом году ее младший брат Асылбек БИЖАНОВ выехал на заработки в город Москва и до сих пор не вернулся. - Несколько лет назад автобус проехал ему по ноге, - рассказала Айгуль БИЖАНОВА. - После этого он хромал и не мог найти работу по своей специальности "Газосварщи