Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели

Жена пропавшего 54-летнего Уразалиева обратилась в ДЧС Атырауской области 10 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жены пропавшего, ее муж 6 марта в 19.00 ушел на работу и до настоящего времени не вернулся. Пропавший Уразалиев работает охранником в компании ТОО "WDC". - 10 марта 7 сотрудников, 4 кинологических расчета и 4 единиц техники оперативного спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с волонтерами (4 человека и 2 единицы техники) начали поисковые работы в населенных пунктах Бірлік, Аксай, Жұлдыз-3. В связи с наступлен
Дана Рахметова
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
Жена пропавшего 54-летнего Уразалиева обратилась в ДЧС Атырауской области 10 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
По словам жены пропавшего, ее муж 6 марта в 19.00 ушел на работу и до настоящего времени не вернулся. Пропавший Уразалиев работает охранником в компании ТОО "WDC". - 10 марта 7 сотрудников, 4 кинологических расчета и 4 единиц техники оперативного спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с волонтерами (4 человека и 2 единицы техники) начали поисковые работы в населенных пунктах Бірлік, Аксай, Жұлдыз-3. В связи с наступлением темного времени суток поисковые работы былы приостановлены и с 8.00 11 марта в поисковых работах были задействованы 10 сотрудников оперативного спасательного отряда, 3 единицы техники и родственники, - сообщили в пресс-службе ДЧС. Поиски мужчины продолжаются.
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Фото предоставлены пресс-службой ДЧС Атырауской области

Читайте также

Новости партнёров