Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели

Жена пропавшего 54-летнего Уразалиева обратилась в ДЧС Атырауской области 10 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жены пропавшего, ее муж 6 марта в 19.00 ушел на работу и до настоящего времени не вернулся. Пропавший Уразалиев работает охранником в компании ТОО "WDC". - 10 марта 7 сотрудников, 4 кинологических расчета и 4 единиц техники оперативного спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с волонтерами (4 человека и 2 единицы техники) начали поисковые работы в населенных пунктах Бірлік, Аксай, Жұлдыз-3. В связи с наступлен