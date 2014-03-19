Иллюстративное фото с сайта kvedomosti.com Иллюстративное фото с сайта kvedomosti.com Платить за пропавший самолёт малазийской авиакомпании будут и казахстанские страховщики. Стало известно, что Боинг-777, который не могут найти вот уже десять дней, застрахован в казахстанской компании. Отечественные и зарубежные эксперты подсчитывают убытки и готовятся к колоссальным затратам. Только на выплату компенсаций  родственникам без вести пропавших пассажиров они потратят почти сто миллионов долларов. И это не считая выплат за сам лайнер, сообщает телеканал КТК. Исполнительный директор страховой компании Самат КАБДОЛОВ рассказал, что сумма убытка не заявлена, поскольку на данном этапе трудно определить, какой будет убыток. По словам КАБДОЛОВА, стоимость самолета - сто миллионов долларов. К тому же страхуется не только сам самолет, но и страхуется ответственность перед пассажирами. Будет выплачиваться какая-то компенсация родственникам погибших. Связь с самолетом «Боинг-777», на борту которого находились 239 человек, потеряли в ночь на восьмое марта. Лайнер компании «Malaysian Airlines», который летел из Куала-Лумпура в Пекин, попросту исчез с радаров. В момент последнего контакта самолет находился в 220 километрах от восточного побережья Малайзии. С тех пор экипаж не выходил на связь, но и не подавал сигналов бедствия. При этом погода на маршруте следования была хорошей. Следственные органы Малайзии рассматривают сразу несколько версий, в том числе крушение и даже угон самолета. Тем временем стран, участвующих в поисках «Боинга», становится все больше. Сегодня свою помощь предложили и в Казахстане. Отечественные диспетчеры проверили данные радаров – судя по ним, пропавший самолет в воздушное пространство нашей страны не входил. - По данным «Казаэронавигации» от 8 марта, 9 рейсов компании «Malaysian Airlines» проследовали транзитом через территорию Казахстана. Других рейсов не было. Гипотетически, прежде чем достичь территории Казахстана, он должен был достичь территории других стран, - рассказал заместитель председателя Комитета гражданской авиации МТК РК Серик Мухтыбаев.