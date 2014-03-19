Иллюстративное фото с сайта kamaz.net Иллюстративное фото с сайта kamaz.net 50 изъятых российских автомобилей «КамАЗ», которые в Чернигове захватили бойцы самообороны Майдана, направят на формирование автопарка Национальной гвардии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в украинском парламенте. «Вся изъятая техника будет передана для нужд Национальной гвардии. При этом личный транспорт, а также имущество предприятий и малого бизнеса никто из граждан и бизнесменов добровольно отдавать не собирается, поскольку за изымаемое имущество не предусмотрено никаких компенсаций из бюджета, а предприятия и бизнес не желают нести значительные убытки», - заявил собеседник агентства. В то же время другой источник в парламенте Украины сообщил, что ультраправые радикалы часто пытаются конфисковать у рядовых граждан личные автомобили. «Ко мне уже вторые сутки приходят обращения из Киева и других городов, где представители «Правого сектора» пытаются забирать у местного населения и частных предпринимателей внедорожники и грузовой автотранспорт», — сказал он. В минувшее воскресенье в Чернигове вооруженные люди захватили партию из примерно 50 «КамАЗов», предназначенную для перегонки в Казахстан. Накануне автомобильная компания попросила украинские власти помочь с возвращением захваченных автомобилей, при этом стоимость партии компания оценила более чем в 100 млн рублей. 14 марта и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал закон о создании Национальной гвардии. Согласно документу, численность военного формирования составит до 60 тысяч человек. В задачи гвардии будут входить защита и охрана жизни, прав и свобод граждан, обеспечение госбезопасности и защиты государственных границ, пресечение деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций и преступных групп.