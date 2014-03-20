По словам, это научно-практическая некоммерческая организация по изучению и созданию художественных произведений в контексте традиционной культуры. - В Атырау прибыли 13 художников-выпускников Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. На выставке представлены более ста произведений живописи, скульптуры и графики. До Атырау мы побывали в Павлодаре, Семее и Актобе. В выставке также представлены работы в направлениях – казахская эпическая, классическая, импрессионизм. – сказала Анар АУБАКИР. Организатор выставки, открывшейся в творческом центре «Ак Желкен», рассказала об одном из древних видов народного искусства - орнаменте. Сюжетное содержание и название которых менялись и совершенствовались с каждой эпохой развития народа. - Язык орнамента содержит в себе немало тайн. Мы должны стараться больше узнать об этом виде искусства. Сейчас оно практически забыто. Необходимо его возраждать, - отметила Анар АУБАКИР. Также на выставке представлены скульптуры в эпическом и реалистическом символизме, свободной графике и в традиционных техниках – текемет, бiз кесте, тақыр кiлем, құрақ көрпе.