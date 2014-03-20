saf323232323Внеклассное чтение книг третьеклассникам про однополую любовь прокомментировали в городском отделе образования Уральска. По словам и.о. руководителя отдела Серика САФИУЛЛИНА, программа изучения какого-либо предмета составляется на основании типовых программ, которые утверждаются постановлением правительства РК на основании государственного стандарта обучения. - На основании типовых программ разрабатывается календарно-тематическое планирование, это делает областной учебно-методический кабинет, потом уже готовый календарно-тематический план спускается районным и городским отделами образования, те, в свою очередь, распределяют в школы. Я смотрел все эти документы, действительно, произведения автора Петровой есть в стандарте, и на основании этого стандарта наши методисты разрабатывали календарный план и там уже конкретно «Сказку про принцессу, принца и рыцаря» включили в программу обучения, - рассказал Серик САФИУЛЛИН. По словам Сафиуллина, произведения «про однополую любовь» планировалось изучать по разделу тематики «Что такое хорошо, что такое плохо», и поэтому эта сказка была рассчитана на три часа и изучалась в школах с русским языком обучения по предмету «Литературное чтение». - При этом если у учителя или администрации школы возникли какие-то сомнения по поводу какого-либо произведения, они имеют полное право менять их на другие, им дано такое право - до 15 процентов из изучаемых программ изменять. Я выяснял вот эту ситуацию, и в некоторых школах нашего города эту сказку заменили другой, но некоторые проходили, - сообщил замначальника горОО. Серик Нажимович признался, что после скандала в Интернете, сам прочитал эти сказки. - Да, я ознакомился, там, конечно, чувства мужчины к мужчине не ярко, но выражаются. Здесь важно мастерство учителя, как это все подать, рассказать, что есть хорошо, а что плохо. На вопрос, не рановато ли в третьем классе рассказывать про ЭТО, Серик Сафиуллин отметил, что согласен. - Мы сейчас рассылаем письма в школы, чтобы заменили эти книги на другие. Последняя инстанция здесь - школьный учитель, он должен был ознакомиться с планом, с этой сказкой заранее, если есть сомнения, ставить вопрос на уровне методкабинета, - считает Сафиуллин. При этом, в комментариях на сайте «Мой ГОРОД» «учителя местных школ» пишут, что в календарном плане были произведения Е.Петровой, а не Сионеллы Петровой. Они считают, что в горОО «просто ошиблись с авторами» и велели учить не того автора. Как сообщили в пресс-службе акима города Уральска, в данный момент проводится служебное расследование. Виновные и причастные к этому делу специалисты городского управления будут наказаны.