Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Этот проект стал возможен благодаря государственному гранту. Также государственный грант получили еще два проекта - цех по изготовлению интерьерных керамических плиток и ремонту противопожарного оборудования открылись в Аксае. Все три проекта были  профинансированы по государственным грантам на сумму 7 миллионов тенге. Центр диетического питания (ИП «Муканова») специализируется по производству молока, сыра  из соевых бобов для детских дошкольных учреждений.  К слову, выращиванием сои занимается предприниматель из села Пугачево НИГМЕТОВ. Оборудование для производства продукции было приобретено в России. Проект  обошелся в 2 миллиона тенге. Другие два проекта -  изготовление фото и интерьерной керамики (ИП «Элитстрой») и ремонт противопожарного оборудования (ТОО «ПожТехРемСнаб»),  также ставшие для Аксая ноу-хау, получили госгранты по 3 и 2 миллиона тенге. В общей сложности в этих трех предприятиях будет задействовано около 10 человек.