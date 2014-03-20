football3Футболисты клуба «Атырау» провели встречу с болельщиками, на которой ответили на вопросы и поделились планами на будущее, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Этого события все болельщики и фанаты местного клуба ждали с особым нетерпением, и это ожидание вполне оправдано, нынешний сезон обещает быть очень интересным. Начать хотя бы с того, что состав игроков обновлен на 80%. После нескольких лет неудач это весьма обнадеживающее событие, тем более что уровень новых игроков впечатляет. - Пригласили очень много квалифицированных игроков, таких как Савио НСЕРЕКО – чемпион Европы в составе сборной Германии молодежной, Майкла ОДИБЕ пригласили, который выступал и в Италии, и за сборную Нигерии. Также мы пригласили Милоша ТРИФОНОВИЧА, нападающий который в 2012 являлся лучшим бомбардиром чемпионата Узбекистана, - рассказал директор клуба Асылбек ЖУНТЕРБАЕВ. Болельщики всем сердцем ждут прорыва в нынешнем сезоне, руководство клуба и игроки обещают не подвести. Начала его команда с победы над алматинским «Кайратом». Следующий матч команда проведет 22 марта на собственном поле в Атырау. Первые игры обещают быть интересными, тем более что тренеры на этом этапе будут экспериментировать с составом и тактикой игры.