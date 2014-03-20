Хлебопекарни подорожание хлеба объясняют повышением цены на муку. Между тем в управлении сельского хозяйства ЗКО уверили, что цена на хлеб первого сорта не повысится. - В острых ситуациях, когда в условиях роста цен на зерно, в условиях возможного роста цен на хлеб, регулирующее воздействие оказывает стабилизационный фонд зерна, который выделяется государством, - рассказал. - Стабфонд, который работал в 2012-2013 году, закончил свою деятельность в июле 2013 года. С августа прошлого года по сегодняшний день без всякого стабилизационного фонда в условиях роста цен на пшеницу наши хлебопекарные предприятия не повышали цену на хлеб 1-го сорта ни на 1 тиын с 2007 года. Реализационная цена хлеба 1-го сорта как была 45 тенге, так она и осталась. Другое дело, сейчас идут разговоры о повышении цены на хлеб высшего сорта от 65 тенге до 70тенге, а возможно, и до 75. По словам Сергея ВЫДРИНА, цену на хлеб высшего сорта сельхозуправление не регулирует, поскольку стабфонд на него не распространяется. Между тем, со вчерашнего дня свою работу начал стабилизационный фонд, который уже выделил зерно первого сорта по цене 28 300 тенге за одну тонну. В магазинах города уже появилась мука по 51 тенге за кило, по такой же цене муку направили в районы области. - Как показывает практика, стабилизационный фонд оказывает регулирующее воздействие по всему ряду хлебобулочных изделий, - говорит начальник отдела. - Уже пекари сами замечают, как появился хлеб 1 сорта, увеличились объемы продаж, реализация хлеба высшего сорта уменьшается, и, соответственно, падает в цене.