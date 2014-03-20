Фото с сайта www.golos-ameriki.ru Фото с сайта www.golos-ameriki.ru Президент США Барак Обама исключил «военный поход» в Украину и думает договориться с Россией. Президент США Барак Обама исключил военное вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию на Украине. Как заявил американский лидер накануне в среду 19 марта, "есть путь лучше". В интервью телекомпании NBC президент США сказал: "Мы не намерены ввязываться в военный сценарий на Украине... Есть другой путь, и я думаю, даже украинцы признают, что наше вооруженное противостояние с Россией было бы неуместным и не принесло бы пользы и самой Украине", — подчеркнул глава администрации США. Президент отметил, что власти США не рассматривают военное решение проблемы, однако готовы предпринять дополнительные экономические санкции. «Мы собираемся мобилизовать все наши дипломатические ресурсы, чтобы убедиться, что у нас есть сильная международная коалиция, которая посылает четкий сигнал — Украина должна решить свою судьбу», — цитирует Обаму РИА Новости. В качестве мер воздействия на Россию Обама предполагает применить "даже более разрушительные экономические действия", чем уже введенные ранее санкции. При этом, как он повторил в интервью другой американской телекомпании, настоящую войну с Россией никто развязывать не будет. В интервью другой телекомпании - KSDK-TV из Сент-Луиса (штат Миссури), входящей в состав издательского концерна Gannett, Обама повторил, что, "разумеется, нам нет необходимости развязывать настоящую войну с Россией" из-за Украины. "Украинцы этого не хотят. Никто этого не хочет", - заявил хозяин Белого дома.