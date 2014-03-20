Иллюстративное фото с сайта azattyq.org Иллюстративное фото с сайта azattyq.org Суд признал 42-летнюю Жанар ОРИНБАЕВУ виновной в мошенничестве в крупных размерах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщина обманула четверых актюбинцев на большие суммы. Судья Зинаида ШМИРОВА дала подсудимой 15 дней, чтобы та вернула обманутым в добровольном порядке 168 миллионов тенге. Среди пострадавших бизнесмен из Актобе, переехавший в Астану. На суде он утверждал, что Жанар ОРИНБАЕВА обещала ему дешевые офисы и квартиры с торгов организации «Би - Логистикс». Он вносил предоплату, но ни офисов, ни жилья так и не получил. По словам потерпевшего, Жанар вернула ему 28,5 миллиона тенге и автомашину Lexus. Еще 131 миллион тенге так и остались невозвращенными. Вторая обманутая - жена покойного брата Жанар. Она утверждала в суде, что передала деньги для нефтяного бизнеса ОРИНБАЕВОЙ. Суд обязал подсудимую вернуть ей 26,4 миллиона тенге. Еще 11 миллионов подсудимая осталась должна двум актюбинцам, которым обещала недорогие автомашины элит-класса. Жанар ОРИНБАЕВА на процессе плакала и просила судью оставить ее на свободе. Судья Зинаида ШМИРОВА приговорила ее к 8 годам колонии, так как за ОРИНБАЕВОЙ значилось еще два года неотбытого наказания по прежнему приговору о мошенничестве. Судьбу двоих дочерей подсудимой, четырех и десяти лет, теперь определит отдел опеки и попечительства. Старший сын Жанар уже совершеннолетний.