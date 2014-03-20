"Фольксваген Вента" двигался по проспекту Евразии в сторону центра города. - Я ехал на небольшой скорости и перед знаком пешехода сбавил скорость, - говорит. - Вдруг с правой стороны на пешеход резко выскочил парень. Я не смог затормозить и сбил его. Водитель утверждает, что парень решил срезать свой путь и шел к пешеходке наискось, по проезжей части. Молодой человек стукнулся головой о лобовое стекло, от удара у автомобиля потрескалось лобовое стекло и осталась вмятина на капоте. По словам очевидцев ЧП, молодой человек является студентом 4 училища. На место ДТП приехала "скорая", парень был госпитализирован в травмпункт с ушибом головы. На месте работают сотрудники УАП ДВД ЗКО.