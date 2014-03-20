Иллюстративное фото с сайта lentaregion.ru Иллюстративное фото с сайта lentaregion.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Накануне на работе у Мурата ТАСБЕКОВА был корпоративный вечер. На следующий день к ним домой пришли родственники. Мурат сел за руль автомашины «Zaz-Chance» с одним из них и поехал по делам. На перекрестке проспекта Нокина и улицы Жургенова  он столкнулся с автомашиной «Toyota Land Сruiser» и потерял сознание. Во время удара пассажир «Zaz-Chance» получил травмы, не совместимые с жизнью - перелом позвоночника, тяжелую травму головы. Когда его доставили в реанимацию, он умер. Мурат выжил в аварии, но ходит на костылях. Незадолго до аварии от него ушла жена. Мужчина остался с 2-летней дочерью и престарелыми родителями. Он был единственным кормильцем в семье. Судья Нурлан БИСЕНИ распорядился взять Мурата под стражу в зале суда и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении.