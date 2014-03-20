Иллюстративное фото с сайта almaty.all.biz Иллюстративное фото с сайта almaty.all.biz В здании Алматинского областного суда для собственных нужд построили... VIP-сауну, пишет газета "Время". Деревянная парная, обшитая шикарной вагонкой, две душевые кабины, облицованные дорогим кафелем, с итальянским санузлом, кухней и раздевалкой расположились в подвале возводящейся пристройки к храму Фемиды. К услугам посетителей еще и тренажерный зал. Тендер на возведение пристройки к зданию Алматинского облсуда “под ключ” был объявлен 28 июня 2013 года. 8 июля электронный конкурс за №607275-2 был завершен. Заказчиком строительства выступило ГУ “Канцелярия Алматинского областного суда департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде”. Стоимость лота - 419 976 645 тенге. Пресс-секретарь городского суда заявила, что никто не может быть в курсе, что находится в пристройке, поскольку внутрь не пускают. Затем она пообещала уточнить информацию и прекратила отвечать на звонки. Журналистам газеты "Время" удалось проникнуть в здание под видом разнорабочих.  