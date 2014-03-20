Иллюстративное фото с сайта pepost_tagon.in.ua Иллюстративное фото с сайта pepost_tagon.in.ua Министерство образования и науки Казахстана пообещало наказать виновных в инциденте, когда ученикам третьего класса в школе в Уральске задали в качестве внеклассного чтения сказки для взрослых, сообщил вице-министр образования и науки Казахстана Есенгазы ИМАНГАЛИЕВ. Напомним, ученикам третьего класса некоторых школ Уральска раздали для внеклассного чтения сказки для взрослых под авторством некой Сионеллы Петровой. «Здесь ошибка вкралась в одной букве. Есть поэтесса Зоя Алексеевна Петрова, известная  по популярной программе «Спокойной ночи, малыши» как автор строк «Спят усталые игрушки». И есть Сионелла Петрова, которая пишет (произведения) «18+» для старшего поколения. Данный учитель по рекомендации областного методического центра взяла (литературу) для дополнительного чтения - не учебник, а для внеклассного чтения и вместо буквы «З» набрала в интернете «С». В этой букве произошел сбой», - сказал Имангалиев на пресс-конференции в Астане. По его информации, на сегодняшний день расследованием инцидента занимаются представители министерства образования и науки. «Я думаю, это ужасающий факт, понесут наказание все те, кто не доглядели и допустили этот факт», - заключил он. Источник: ИА Новости - Казахстан