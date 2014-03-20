- Все коммунальные службы и ЧС переведены на усиленный режим работы. Сейчас проводятся взрывные работы по рыхлению льда на реках Деркул и Чаган, протекающих на территории города и впадающих в Урал, на опасных участках данных рек. Это проводится для того, чтобы в период ледохода не было заторов и вода могла проходить беспрепятственно. Эти работы проводятся с 18 марта, на сегодняшний день на 150 лунках проведены такие работы, всего уже потрачено 210 кг тротила. Надеяться на погоду мы не будем, надеюсь, мы справимся с паводком, - рассказал аким города Алтай КУЛЬГИНОВ. По словам акима города, все спортивные залы школ обустроены под эвакопункты. Все жители дач получили разъяснительную информацию. Всего в дачных массивах проживают около 2 тыс. семей.