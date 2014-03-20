Как отметили в пресс-службе городского акимата, в преддверии празднования Наурыз-мейрамы в Атырау был сдан первый 36-квартирный арендный дом для очередников. Это сироты, госслужащие, работники бюджетных организаций и малообеспеченные семьи. Дом был возведен в рамках государственной программы «Доступное жилье - 2020». В первом полугодии текущего года планируется сдать для очередников еще 6 жилых домов. Вручая ключи от новых квартир,поздравила новоселов с наступающим Наурызом и отметила, что жилье, предоставляемое государством, позволит улучшить их жизненные условия. Стоит напомнить, что за новые квартиры жители очередники будут платить государству, так как дом этот арендный. В среднем за трехкомнатную квартиру квартирант будет оплачивать около 4,5 тыс тенге.