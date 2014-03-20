Иллюстративное фото с сайта www.le-eparchy.ru Иллюстративное фото с сайта www.le-eparchy.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель Мартукского района Азамат СЕЙТЖАНОВ не выплачивал алименты. Его жена обратилась к  судисполнителям, они насчитали долг по алиментам - почти 82 тысячи тенге. Выяснилось, что горе-отец работает разнорабочим в ИП «Валиев К.Ж.». Получает зарплату, но алименты ребенку не платит. В связи с этим прокуратура Мартукского района возбудила на должника административное производство. Районный суд посадил СЕЙТЖАНОВА под арест на 5 суток. На суде Азамат уверял суд, что раскаивается и впредь будет платить алименты.