Иллюстративное фото с сайта criminalzp.com Иллюстративное фото с сайта criminalzp.com Финансовая полиция предъявила учредителю товарищества «Торе - Али Мунай KZ» 41-летнему Серику КАЙМУЛЬДИНУ продажу 1267 тонн нефти без документов за 70 миллионов тенге. Якобы его товарищество торговало в 2012 году с фирмами Алматы, Актобе, Костаная, Уральска, Атырау и Тараза. Финпол обвинял Серика КАЙМУЛЬДИНА в заключении фиктивных договоров с недропользователями. Отгрузка нефти с терминалов шла в ТОО «Актюбинский нефтехимический комплекс», ТОО «Валют Сервис», ТОО «Тыныш - М» и другие компании. За торговлю нелегальной нефтью, использование подложных документов и легализацию денежных средств сегодня суд назначил подсудимому 5 лет колонии. Кроме того, его обязали выплатить в бюджет 42 миллиона тенге. Родственники осужденного убеждены, что дело сфабриковано финполом и готовят апелляцию.