- Проведение выставки ЭКСПО является общенациональной задачей, - рассказал. - Мы разработали план мероприятий по своему участию. Это, в частности, предоставление проектов и продовольственных товаров. Западно-Казахстанская область имеет все возможности поставки экологически чистых сельскохозяйственных продуктов. Этими вопросам мы занимаемся. По словам акима, реконструкция международного аэропорта даст возможность поставки товаров сельского хозяйства, реализовывать проекты в связи с проведением ЭКСПО. - Реконструкцию ВПП международного аэропорта мы планируем завершить в этом году, - говорит Нурлан НОГАЕВ. - Реконструкция аэропорта даст возможность как жителям самой области, а также жителям приграничных областей Российской Федерации посетить объекты ЭКСПО в Астане через Уральск. Уже сделано технико-экономическое обоснование, ПСД, осталось провести экспертизу и начать строительство. Как стало известно, длина взлетно-посадочной полосы станет длиннее на 400 метров и шире на 3 метра. За реконструкцией ВПП последует дальнейшее строительство инфраструктуры, а также дамбы. - Что касается реконструкции самого здания аэропорта, есть план мероприятий, утвержденных акиматом, министерством финансов, министерством транспорта и акционерами аэропорта, - говорит аким. - Прорабатывают вопрос строительства рукавов, и само здание должно быть расширено. По словам, в выставке ЭКСПО будут участвовать все регионы, и для ЗКО первоочередной стоит вопрос приема туристов, поскольку «наша область очень красивая». Второй вопрос - применение в секторах зеленой экономики. - Делайте проекты, мы вас поддержим, - сказал Нурлан КАППАРОВ. - Сам бог велел, чтобы вы начали такие интересные проекты, строили энергосберегающие дома, чтобы люди жили в них и знали, что это благодаря ЭКСПО. Пользуйтесь флагманом ЭКСПО, делайте проекты, мы вас поддержим!