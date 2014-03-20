Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на начальника управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрея ХЛЕВИНА. По словам Андрея ХЛЕВИНА, сотрудники ОБН провели оперативный закуп, а позже задержали 40-летнего жителя Уральска. При обыске дома были найдено около 4 килограммов марихуаны и 541 грамм гашиша. - Марихуана была расфасована в 223 бумажные прокладки для дальнейшей продажи, - рассказал начальник УБН. - Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 259 УК РК - «Приобретение, хранение или сбыт наркотических средств в особо крупном размере». К слову, сам подозреваемый в момент задержания был в состоянии наркотического опьянения. Изъятые марихуана и гашиш в денежном эквиваленте составляли порядка 1 млн 900 тысяч тенге.