Для развития животноводства в области необходимо достаточное количество кормов, в свою очередь, необходимо возродить систему лиманного орошения. К слову, 50% всей лиманной системы орошения восстановлению не подлежит. В ЗКО за прошлый год посевные площади однолетних трав, таких как суданка и сорго выросли по сравнению с 2012 годом в 1,6 раза и составили 11,4 тыс. га. Площади кукурузы на силос составили 563 га. Но для развития животноводства этого недостаточно. Использование лиманного орошения дает в 5-7 раз больше урожая сена. Вся система орошения практически вышла из строя. Так, из имеющихся 256 тыс. га земель лиманного орошения восстановлению подлежат только 108,9 тыс. га. Для того чтобы помочь крупным животноводческим фермам и снабдить их кормами, акимат области направил предложения по поводу реконструкции 10 систем лиманного орошения коммунальной собственности с общей площадью 108,9 тыс. га в министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан. Также в Государственную программу управления водными ресурсами Казахстана включены предложения области по реконструкции и восстановлению 24 водохозяйственных объектов республиканского значения на общую сумму 17816,7 млн. тенге, в том числе 747,7 млн. тенге на разработку ПСД. В 2014 году намечается реализация II-этапа реконструкции Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в реку Большой Узень в районе села Акпатер Казталовского района ЗКО. Такая реконструкция канала обеспечит дополнительное обводнение естественных пастбищ на площади 180 тыс. га и создаст условия для хозяйственного водоснабжения расположенных вдоль трассы поселков с населением около 15 тыс. человек. Вторым этапом реконструкции предусмотрено механизированная очистка канала протяженностью 75 км, реконструкция 16 прудокопаний, 28 гидротехнических сооружений.