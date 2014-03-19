Иллюстративное фото с сайта www.ohoter.ru Иллюстративное фото с сайта www.ohoter.ru С 29 марта открывается сезон весенней охоты в Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Как правило, сезон весенней охоты проходит в течение 15 дней в марте-апреле, - рассказывает главный инспектор областной охотоинспекции Амангельды ЕЛАМАНОВ. - Любительская охота разрешена в закрепленных охотничьих угодьях только на селезней диких уток при наличии посадочной утки или чучела. В этом году сезон весенней охоты открывается 29 марта. Путевки на посещение охотничьих угодий и разрешения на право охоты можно приобрести в магазинах «Оружейный двор», «Арсенал», а также на территории охотничьих хозяйств. - Еще одной хорошей новостью для охотников стала отмена госпошлины за выдачу разрешения на право охоты, установленной законодательством РК. - На сегодняшний день такую норму отменили, - разъясняет специалист. - Охотнику нужно будет заплатить 3700 тенге (2 МРП) только при получении нового удостоверения. И в последующие 10 лет такая госпошлина с него не взимается, пока не понадобится снова поменять охотничий билет.