В Атырау еще финполом заведено очередное уголовное дело на спортивного функционера. На этот раз в растрате денег подозревается директор КГКП «Областная команда по водным видам спорта «Атырау», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» По данным пресс-служба финансовой полиции, уголовное дело заведено по статье 176 – «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».  Директор обвиняется в том, что пользуясь служебным в период с октября 2012 года по февраль 2014 года незаконно начислял работникам предприятия премии и надбавку к зарплате. В итоге ущерб составил 91 млн тенге.  