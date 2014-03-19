Фото с сайта forbes.kz Фото с сайта forbes.kz Рахат Алиев покинул Мальту в августе 2013 года, сообщает MaltaToday со ссылкой на данные расследования полицейских. Заместитель генерального прокурора Донателло Френдо - Димек заявил, что на момент выдвижения обвинения Алиеву, он был временным резидентом Мальты. Передвигаться по Евросоюзу ему позволяла женитьба на получившей гражданство Австрии Эльнаре Шоразовой. Постоянное место проживания не указывается. Сообщается, что Алиев покинул Мальту в августе и его семья последовала за ним через месяц. Представители полиции также подтвердили эту информацию, сообщив, что Алиев перестал появляться в тех местах на Мальте, которые ранее посещал. Отметим, что последний контакт Рахата Алиева с представителями правоохранительных органов был в мае 2013 года. Напомним, что в июне 2013 года суд Мальты арестовал имущество и заморозил счета Рахата Алиева. Это случилось после того, как в Мальту из Германии пришло заявление с просьбой провести расследование в отношении Рахата Алиева в связи с обвинениями в отмывании денег. Добавим, что Рахат Алиев проживал на Мальте с 2010 года, после того, как покинул Германию, где он все еще находится под следствием в связи с отмыванием денег. В Казахстане Рахат Алиев был осужден за ряд тяжких преступлений, в том числе за измену родине, подготовку госпереворота, похищение людей. Приговор был вынесен заочно, поскольку с весны 2007 года Рахат Алиев скрывается за рубежом.