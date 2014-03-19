Фото с сайта gulmira.ucoz.kz Фото с сайта gulmira.ucoz.kz В Актобе непогода привела к задержке авиарейсов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Рейсы пока не отменены, они задерживаются по причине сложных метеоусловий в аэропорту Актобе - сильный боковой ветер с порывами до 20 метров в секунду, - сообщил первый заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт Актобе» Владимир БЕЗРОДНЫЙ. По его словам, актюбинский аэропорт не принимает рейсы с минувшей ночи. Всего отложены вылеты и прибытие 7 рейсов. В том числе самолеты не могут вылететь в Астану, Алматы, Актау и Москву. Владимир БЕЗРОДНЫЙ отметил, что пассажиры задерживающихся рейсов ожидают вылета не в аэропорту, а «как правило, находятся в городе».