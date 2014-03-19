Жанна ФРИСКЕ. Фото: Splash/All Over PressИзвестно, что певица мужественно борется с тяжёлой болезнью. Врачи поставили певице неутешительный диагноз: неоперабельная опухоль мозга. Певица сама отказалась от операции, чтобы не навредить своему ребенку – когда артистка узнала о своей болезни, она была беременна. И лишь после рождения Платона Жанна прошла весь необходимый курс процедур, включая химиотерапию. К сожалению, роковая болезнь изменила красавицу-певицу до неузнаваемости. Однако, по словам близких, Жанна – настоящий борец: она никогда не сдается и всегда находит в себе силы, чтобы идти до конца. Во время прогулки по Лос-Анджелесу артистку сопровождали две помощницы. До недавнего времени рядом с Жанной в Нью-Йорке были два близких для нее человека: подруга Ольга Орлова и гражданский супруг Дмитрий Шепелев. Ежедневно они отвозили Жанну в онкоцентр на процедуры. Однако Дмитрий на днях был вынужден вернуться в Москву, чтобы сниматься в новом сезоне программы «Достояние Республики». Лечение Жанны требует больших расходов, и Шепелеву нужно зарабатывать на жизнь. Чтобы быть поближе к сыну Платону, Дмитрий временно поселился у родителей Фриске (подробности). - О болезни дочери я узнал через два месяца после рождения внука, — рассказывал «Экспресс газете» отец Жанны Владимир Борисович, — У дочери начались страшные головные боли. Я узнал обо всем одним из последних. Жанна не хотела меня огорчать, говорила: «Папочка, у меня все хорошо». Все понял, только когда прилетел в Штаты. Жанна очень сильный человек — в жизни не видел, чтобы она плакала. Даже когда маленькая была, поругаю, а она стиснет зубы и молчит. Жанна ФРИСКЕ. Фото: Splash/All Over Press - Почему личный врач-гинеколог Жанны — Семен Цинкер не был в курсе? - Дочь не успела ему сказать. Ее увезли на «скорой» в больницу, она была в состоянии комы. - Владимир Борисович, можно ли еще сделать операцию, что говорят врачи? - Мы прошли все московские специализированные больницы: от нейрохирургического Института имени Бурденко до Онкоцентра Блохина. Никто не дает гарантий, что дочь не умрет в случае хирургического вмешательства. Жанна отказалась от операции, и это ее решение… Оберегая чувства родителей, певица не сказала им главного: об опухоли она узнала еще во время беременности, когда новообразование можно было удалить. - Почему Жанна дотянула до ситуации, когда опухоль нельзя оперировать? Из-за будущего ребенка, — еле сдерживает слезы близкая подруга артистки Татьяна. — Врачи предложили курс химиотерапии, но разве Жанночка могла рисковать здоровьем сыночка, о котором мечтала столько лет?! Жанна ФРИСКЕ. Фото: Splash/All Over Press Вы бы видели ее беременную — казалось, счастливее человека нет на свете. Она говорила об уходе со сцены, планировала родить второго, третьего малыша. Но ей даже не удалось понянчить сынишку — после родов она отдала его родителям. В январе Жанна приезжала в Москву — несмотря на то, что она уже не встает, сама хотела отвезти малыша к своим родителям. Очень жаль, что сын не узнал маму, — Жанночка очень изменилась. Этой зимой ребята хотели крестить Платошу, но, насколько я знаю, не получилось.
Вам может быть интересно
Кармические встречи: 3 знака зодиака, которых ждет особенная весна
Астрологические прогнозы указывают на то, что грядущая весна принесет с собой особую энергетику. Для некоторых знаков это будет не просто се...
Казахстанец получил 7 лет тюрьмы за вымогательство 20 млн тенге у зятя
По материалам дела, история началась ещё в марте 2022 года.
В Казахстане назначили дату референдума по новой Конституции
Голосование назначено на 15 марта.
Мороз и небольшой снег: какой будет погода на западе Казахстана 12 февраля
Завтра ночные и утренние часы будут особенно холодными, а на дорогах возможна гололедица и туман.
Изнасилование 5-летней девочки в ЗКО: в полиции рассказали как проводилось расследование
В ЗКО мужчину приговорили к пожизненному сроку за преступление против ребенка.
Новостройки по госпрограмме в Атырау пошли трещинами спустя пять лет
Десятки семей рискуют остаться без жилья.
Курс доллара продолжает снижаться
По итогам торгов курс американской валюты составил 490,58 тенге.
Казахстанец поссорился с женой из-за переписки и оказался в суде
В Жамбылской области суд рассмотрел дело об административном правонарушении в сфере семейно-бытовых отношений.
Более миллиарда тенге потратят на проект по переработке отходов в Атырауской области
Всего планируют запустить пять проектов.