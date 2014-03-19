Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz В прошлом году из-за экономии электроэнергии крупными предприятиями и населением монополист «Атырау Жарык» недополучил прибыль в сумме 320 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Об этом сегодня сообщили на отчете предприятия по итогам 2013 года. Как отметил президент АО «Атырау Жарык» Айбар РАХМАНОВ, несмотря на увеличения количества  обслуживаемых абонентов, потребление населением области снижено. - Прослеживается влияние погоды, а именно при относительно теплой зиме снизилось бытовое потребление  на обогрев. Для сравнения, среднемесячная температура в феврале 2012 года была - 9, а в феврале 2013 года +3. Температура в летний период с июня по август установилась на уровне +28,9, годом ранее этот показатель был на отметке +35. Это исключило широкое применение населением кондиционеров и сплит-систем, - сказал Айбар РАХМАНОВ. Но больше всего проблем со стороны крупных компаний. ТОО «АНПЗ» снизил потребление электроэнергии почти на 42 млн кВтч в связи с выводом 5 установок на капитальный ремонт. АО «Эмбамунайгаз» на 4,5 млн кВтч снизил потребление (в Жылыойском и Исатайском районах) из-за аварийной остановки скважин. ТОО «Сазанкурак» на 2 млн кВтч, они перевели несколько мощных насосов на автономное электроснабжение. Западный филиал АО «Казтрансойл» на 2,1 млн кВтч тоже снизил потребление, за счет снижения объемов перекачки нефти на ТОО «АНПЗ. Помимо этого АО «АтырауСуАрнасы» произвел замену двигателей на энергосберегающие системы, что уменьшила их мощности потребления.