Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на прокуратурой города Актобе. Как сообщили в областной прокуратуре, ТОО «Актобе Security» имеет задолженность по заработной плате в размере 1 703 909 тенге перед 13 работниками с декабря месяца 2013 года по январь 2014 года. Также по данным прокуроров, ТОО «Актюбинская сельскохозяйственная опытная станция» имеет задолженность по заработной плате перед 60 работниками в размере 7 329 126 тенге. По выявленным нарушениям законности прокуратурой города Актобе в адрес управления по инспекции труда Актюбинской области внесены представления об устранении нарушений законности. Айдар БАЙЖАНОВ