За прошедшие сутки в Атырауской области зарегистрировано 65 происшествий из-за ураганного ветра, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Напомним, вчера, 18 марта, на регион обрушился ураганный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду. На многих объектах были сорваны крыши, повреждены металлоконструкции, от обломков сорванных крыш пострадали автомобили. В настоящее время в регионе создана специальная комиссия, которая установит нанесенный ущерб. А сегодня о принимаемых мерах отчитались представители областного и городского акиматов, а также руководитель областного департамента по ЧС. - Сорвана кровля на 39 объектах, были перебои с электричеством в 13 населенных пунктах, на 5 социальных объектах произошел обрыв воздушных линий, - рассказал заместитель акима области Салимжан НАКПАЕВ. - В ликвидации последствий стихии задействовано 125 человек личного состава и 14 единиц техники областного департамента ЧС. Кроме того, привлечены более 200 человек и 67 единиц техники отрядов экстренного реагирования местных исполнительных органов». В настоящее время восстановительные работы уже начаты. В первую очередь будут отремонтированы социальные объекты и жилые здания. kryshakrysha3krysha4krysha5krysha6krysha7krysha9