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Социум

Пропавший житель Атырау найден мертвым

Тело пропавшего Тыныштыка Уразалиева нашли рыбаки в Урале, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пропавший Тыныштык Уразалиев. Фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что тело пропавшего Тыныштыка Уразалиева было найдено рыбаками 26 марта около 20.00. - Рыбаки сообщили об этом в полицию, - отметили в пресс-службе полиции. Напомним, 54-летний Тыныштык Уразалиев пропал 6 марта, в тот день он в 19.00 ушел на работу и не вернулся. Его жена обратилась с заявлением в полицию и были начаты поиски. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэт
Дана Рахметова
Пропавший житель Атырау найден мертвым
Тело пропавшего Тыныштыка Уразалиева нашли рыбаки в Урале, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
Пропавшего жителя Атырау ищут спасатели
Пропавший Тыныштык Уразалиев. Фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что тело пропавшего Тыныштыка Уразалиева было найдено рыбаками 26 марта около 20.00. - Рыбаки сообщили об этом в полицию, - отметили в пресс-службе полиции. Напомним, 54-летний Тыныштык Уразалиев пропал 6 марта, в тот день он в 19.00 ушел на работу и не вернулся. Его жена  обратилась с заявлением в полицию и были начаты поиски. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Урал утонул пропавший

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