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Социум

Прорыв трубы в Алматы: 67 многоэтажек и два частных дома остались без отопления

Прорыв трубы произошёл на пересечении улиц Гоголя и Шарипова в 17 часов десятого ноября. Кадр с видео kris.p.original в Instagram В управлении энергетики и водоснабжения Алматы сообщили, что причина повреждения – наружная коррозия. Временно без тепла остались 67 многоквартирных и два частных домов, шесть объектов образования и более 20 других объектов. - Теплотрасса была введена в эксплуатацию более 30 лет назад – в 1986 году. За последние годы на данном участке из-за ветхого состояния трубопровода произошло 17 аварий, сегодняшний инцидент стал 18 по счёту. Ведутся работы по определению повреж
Дана Рахметова
Прорыв трубы в Алматы: 67 многоэтажек и два частных дома остались без отопления
Прорыв трубы произошёл на пересечении улиц Гоголя и Шарипова в 17 часов десятого ноября.
Трубу прорвало в Алматы
Трубу прорвало в Алматы
Кадр с видео kris.p.original в Instagram В управлении энергетики и водоснабжения Алматы сообщили, что причина повреждения – наружная коррозия. Временно без тепла остались 67 многоквартирных и два частных домов, шесть объектов образования и более 20 других объектов.
- Теплотрасса была введена в эксплуатацию более 30 лет назад – в 1986 году. За последние годы на данном участке из-за ветхого состояния трубопровода произошло 17 аварий, сегодняшний инцидент стал 18 по счёту. Ведутся работы по определению поврежденного трубопровода и места повреждения, - рассказали в управлении.
Устранением аварий занимаются 18 специалистов ТОО «АлТС». В управлении здравоохранения сообщили, что информация о пострадавших пока не поступала. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы отопление

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