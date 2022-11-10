Прорыв трубы в Алматы: 67 многоэтажек и два частных дома остались без отопления

Прорыв трубы произошёл на пересечении улиц Гоголя и Шарипова в 17 часов десятого ноября. Кадр с видео kris.p.original в Instagram В управлении энергетики и водоснабжения Алматы сообщили, что причина повреждения – наружная коррозия. Временно без тепла остались 67 многоквартирных и два частных домов, шесть объектов образования и более 20 других объектов. - Теплотрасса была введена в эксплуатацию более 30 лет назад – в 1986 году. За последние годы на данном участке из-за ветхого состояния трубопровода произошло 17 аварий, сегодняшний инцидент стал 18 по счёту. Ведутся работы по определению повреж