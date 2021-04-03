Проспект в Атырау закроют на пять дней

На проспекте будут проводиться ремонтные работы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ТОО «Атырауинжстрой-АИС», с 4 по 8 апреля включительно будет перекрыто движение автотранспорта на проспекте Бейбарыса - на участке от пересечения с улицей Бигельдинова (дорога на скотный рынок/мал базар) до пересечения с улицей Курмангазы. Планируется уложить верхний слой покрытия дорожного полотна - мелкозернистый асфальт. Толщина мелкозернистого асфальта по проекту составляет 5 см. Длина участка 440 метров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйс