«Противоречит шариату»: ДУМК выступило против чайлдфри

Сегодня идеология отказа от детей стала одной из самых актуальных социальных и культурных проблем. Сторонники этой точки зрения не ненавидят детей. Childfree (англ. childfree - "жизнь без детей") - это субкультура, пропагандирующая сознательный отказ от рождения детей. Этот термин используется одинаково как для мужчин, так и для женщин.

Однако в качестве основных причин они часто приводят стремление избежать издержек, связанных с воспитанием детей, избежать дополнительных обязанностей, отдать приоритет личной свободе и профессиональному развитию, а также идеологию "мое тело - мое право", сообщается на сайте управления по делам религии мусульман Казахстана.

В ДУМК заявили, что с точки зрения шариата отказ от деторождения, сознательный отказ от рождения детей, не одобряется.

- Эта идеология противоречит человеческой природе. Брак и деторождение - естественные явления. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: "Прекрасны для человека любовь к женщинам и детям, сокровища из золота и серебра, скот и урожай. Это - наслаждения мирской жизни. Брак - это сунна Пророка. Одна из его главных целей - сохранение человеческого рода и продолжение поколений, - говорится в фетве.

В ДУМК отметили, что в исламе рождение детей является общим правом супружеских пар. Поэтому, если один из них хочет иметь ребенка, другой не может этому препятствовать.

- Временно откладывать беременность допустимо только по уважительным причинам, таким как подготовка к деторождению или восстановление здоровья. В таких случаях необходимо взаимное согласие супругов и то, чтобы используемые методы не наносили вреда здоровью. Однако умышленное избегание беременности просто из-за страха перед ответственностью или бедностью не одобряется шариатом. Также любые методы, которые приводят к бесплодию и не полностью предотвращают беременность, считаются харамом в шариате. В то же время, идеология бездетности ослабляет институт семьи и оказывает негативное влияние на будущее общества и страны, - говорится в фетве.

В заключении в фетве приводятся выводы ДУМК: