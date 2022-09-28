Проверка выявила хищения бюджетных средств. Дело о смерти младенца в холодильнике роддома Атырау: главврачу запросили 20 лет тюрьмы Иллюстративное фото из архива "МГ" Первый заместитель прокурора Алматы Нурсултан Ракишев озвучил итоги проверки программы ArtSport на заседании общественной рабочей группы. Имеются основания для возбуждения шести уголовных дел: одно уже возбуждено, по остальным назначены аудит и экспертизы. Прокуратура установила многомиллионные хищения бюджетных средств.
- Действовала конкретная схема... Мы видим, что сам функционал этой программы неэффективен, он не позволяет контрольно-надзорным органам своевременно и эффективно следить за расходом бюджетных средств. Поэтому мы на сегодня внесли акты прокурорского надзора, где указали все эти нарушения... Имеют место факты, когда с детьми работали ранее судимые тренеры – более 10 тренеров. Проверка продолжается, - информировал Ракишев.
Более трёх тысяч детей находились за границей, но в это же время проходили по табелю как посещающие занятия в Алматы. Многомиллионный ущерб уже установлен. В середине августа сообщалось, что с первого сентября акимат Алматы прекратит финансирование программы Art Sport. Отмечалось, что если продолжать её до конца года, из бюджета пришлось бы выделить 8,5 млрд тенге. При этом аким сказал, что в мегаполисе разработают аналогичную программу. Позже акимат Алматы «настоятельно рекомендовал» маслихату выделить деньги на погашение задолженности по ArtSport. Сегодня стало известно, что заявку рассмотрят 30 сентября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.