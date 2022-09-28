- Действовала конкретная схема... Мы видим, что сам функционал этой программы неэффективен, он не позволяет контрольно-надзорным органам своевременно и эффективно следить за расходом бюджетных средств. Поэтому мы на сегодня внесли акты прокурорского надзора, где указали все эти нарушения... Имеют место факты, когда с детьми работали ранее судимые тренеры – более 10 тренеров. Проверка продолжается, - информировал Ракишев.Более трёх тысяч детей находились за границей, но в это же время проходили по табелю как посещающие занятия в Алматы. Многомиллионный ущерб уже установлен. В середине августа сообщалось, что с первого сентября акимат Алматы прекратит финансирование программы Art Sport. Отмечалось, что если продолжать её до конца года, из бюджета пришлось бы выделить 8,5 млрд тенге. При этом аким сказал, что в мегаполисе разработают аналогичную программу. Позже акимат Алматы «настоятельно рекомендовал» маслихату выделить деньги на погашение задолженности по ArtSport. Сегодня стало известно, что заявку рассмотрят 30 сентября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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