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Социум

Провести ночь в музее приглашают жителей Уральска

Областной краеведческий музей будет принимать посетителей 18 октября до 3.00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Традиционная акция "Парад музеев" пройдет 18 октября в областном краеведческом музее. Как рассказал директор музея Мирболат Ерсаев, мероприятие началось в 14.00 и продлится до 3.00, поэтому эту акцию можно назвать "Ночь в музее". – Сегодня мы предлагаем жителям и гостям города посетить наш музей. Вниманию наших гостей мы предоставим несколько интересных мероприятий, среди которых мастер-класс по изготовлению ковра, ярмарка, выставка кувшинов, выставка Махамбета Утемисова, в
Арайлым Усербаева
Провести ночь в музее приглашают жителей Уральска
Областной краеведческий музей будет принимать посетителей 18 октября до 3.00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Традиционная акция "Парад музеев" пройдет 18 октября в областном краеведческом музее. Как рассказал директор музея Мирболат Ерсаев, мероприятие началось в 14.00 и продлится до 3.00, поэтому эту акцию можно назвать "Ночь в музее". – Сегодня мы предлагаем жителям и гостям города посетить наш музей. Вниманию наших гостей мы предоставим несколько интересных мероприятий, среди которых мастер-класс по изготовлению ковра, ярмарка, выставка кувшинов, выставка Махамбета Утемисова, выставка национальных украшений и многое другое. Нынешний год объявлен главой государства Годом молодежи и в рамках сегодняшней акции мы планируем провести фестиваль "Музейстар-2019", в котором примут участие студенты педагогического колледжа имени Ж.Досмухамедова, - рассказал Мирболат Ерсаев. Стоит отметить, что областной краеведческий музей месяц назад принял эстафету по проведению акции "Парад музеев" у Атырауской области. Сегодня эстафету примут сотрудники Актюбинского областного музея. Еще одной особенностью сегодняшней акции стала выставка керамических кувшинов, которые принадлежат к раннему железному веку. – Предметы были найдены во время археологических раскопок на территории нашей области. Ранее мы всего несколько раз выставляли их на всеобщее обозрение. Вообще наш музей считается один из старейших музеев по республике и занимает второе место по стране по количеству экспонатов. В нашем фонде есть более 195 тысяч предметов. Здание нашего музея не позволяет нам выставлять все предметы и поэтому многие вещи хранятся в нашем архивном зале. Благодаря таким акциям мы можем их представить вниманию наших посетителей, - рассказал Мирболат Ерсаев. Отдельное место на выставочной площадке занимают реликвии, найденные на территории городища "Средневековый Жалпактал", это старинные монеты, кувшины и предметы быта. Археологи относят эти предметы к 10-13 векам. – Найденные предметы доказывают, что через нашу область проходил Великий шелковый путь. Ведь эти кувшины были изготовлены на берегу Черного моря и к нам они могли попасть только с помощью каравана шелковый путь, - пояснил Мирболат Ерсаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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