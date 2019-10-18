Провести ночь в музее приглашают жителей Уральска

Областной краеведческий музей будет принимать посетителей 18 октября до 3.00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Традиционная акция "Парад музеев" пройдет 18 октября в областном краеведческом музее. Как рассказал директор музея Мирболат Ерсаев, мероприятие началось в 14.00 и продлится до 3.00, поэтому эту акцию можно назвать "Ночь в музее". – Сегодня мы предлагаем жителям и гостям города посетить наш музей. Вниманию наших гостей мы предоставим несколько интересных мероприятий, среди которых мастер-класс по изготовлению ковра, ярмарка, выставка кувшинов, выставка Махамбета Утемисова, в