Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, на сегодняшний день на станции скорой помощи задействованы 63 единицы автотранспорта, а в сентябре этого года в область привезут еще 35 реанимобилей и две машины скорой помощи, которые были приобретены в лизинг. За счёт поддержки местных предпринимателей открываются дополнительно 140 мест инфекционного стационара в многопрофильной городской больнице. Теперь во втором корпусе областной больницы будет развернут провизорный стационар на 130 коек. Стационар откроется и в здании бывшего роддома №2. За счет средств компании КПО б.в. заработает еще один инфекционный стационар. Аким ЗКО Гали Искалиев обсудил вопрос нехватки медицинских кадров с ветеранами медицины, руководителями управления здравоохранения и медицинских учреждений области. – Большой проблемой остаётся нехватка медицинского персонала и кислородного концентратора. Обновлен состав коллегии при управлении здравоохранения, которая будет помогать в решении текущих и среднесрочных вопросов. Будет открыта онлайн-консультация опытных медицинских работников, введена позиция главной медсестры области. Поликлиникам будут выделены 12 автомобилей для выездов и планового лечения пациентов на дому. Для снижения нагрузки на врачей в высшем медицинском колледже начнётся ускоренная подготовка фельдшеров и медицинских сестёр, в том числе из числа новых выпускников медицинских колледжей. Ожидается прибытие наших выпускников высших учебных заведений из других городов Казахстана. В течение 10 дней планируется наладить сборку модифицированного дыхательного аппарата Боброва на предприятии Уральска, - заключили в областном акимате. Глава региона призвал ветеранов медицины и руководителей частных медучреждений подключиться к борьбе с общей угрозой. – Сейчас нам важна любая помощь. Нужны люди, здания, спонсорская помощь. Проблема общая и решать её надо вместе, - отметил аким области. Врачи тем временем настоятельно рекомендуют ни в коем случае не заниматься самолечением и при появлении симптомов недомогания, повышении температуры обратиться в свою поликлинику для получения рекомендации по лечению. К слову, на сегодняшний день в области зарегистрировано 1547 симптомных и 1338 бессимптомных случаев заражения коронавирусной инфекцией. 66 пациентов пребывают в тяжелом состоянии. Среди заболевших 21 ребенок находятся в состоянии средней тяжести. К аппарату ИВЛ подключены 13 человек. По области зафиксировано 10 летальных случаев от КВИ.