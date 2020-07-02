Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, на утро 2 июля по республике зарегистрировано 1509 новых случаев заболевания СOVID-19. - В Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 112 случаев ковида, однако из них 72 человека являются бессимптомными носителями болезни и 40 человек имеют выраженные клинические проявления заболевания, - отметили в межведомственной комиссии. К слову, с 1 июля в РК объединили статистику симптомных и бессимптомных заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество заболевших в ЗКО составляет 2885 человек, зарегистрировано 10 летальных случаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.