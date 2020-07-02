Темирбулат Айдынович Билялиев – гинеколог высшей категории. Родился 17 февраля 1949 года, учился в Актюбинском медицинском институте. За его плечами 45 лет медицинского стажа, тысячи спасённых жизней, неисчислимое множество возвращённых надежд. Темирбулат Айдынович начал свою трудовую деятельность в 1973 году акушер-гинекологом в Джамбейтинской районной больнице, затем работал в областной клинической больнице, возглавлял родильный дом в Уральске. В 1982 году как очень ответственный и грамотный специалист был командирован в Республику Мозамбик, где прооперировал 2500 женщин. Затем заведовал родильным залом, был заместителем главного врача областного роддома. С 1994 года работал в ТОО "Медицинский центр " бессменным заведующим гинекологического отделения, на этом посту освоил новые методы обследования, впервые внедрил лапароскопические гинекологические операции, оказывал методическую помощь гинекологам области. Редакция "МГ" выражает соболезнования семье, родным и близким Темирболата Билялиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.