Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов озвучил размер штрафов за нарушение режима жёсткого карантина, которые вводятся с 5 июля. – За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности будут привлекаться физические лица на 83 тысячи тенге, а субъекты предпринимательства - более чем на 600 тысяч тенге, - сказал Ералы Тугжанов.