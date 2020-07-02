На этот вопрос ответил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов во время брифинга в СЦК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Куда обращаться, чтобы узнать причину отказа в выплате 42500 Иллюстративное фото из архива "МГ" - Это все связано с режимом ЧП. Режим ЧП приостановили, теперь нет никаких оснований платить. Поэтому все граждане должны продолжать работу, - заявил Ералы Тугжанов. Напомним, сегодня, 2 июля, стало известно о том, что с 5 июля на территории республики ужесточат ограничительные меры. В частности, введен запрет на работу некоторых объектов. С полным списком можно ознакомиться здесь.