В Атырау всю неделю наблюдается нехватка противовирусных препаратов, жаропонижающих и антибиотиков. Горожане в панике: ОРВИ сейчас болеют чуть ли не в каждой семье, многие закупают медикаменты впрок. В итоге - в областном центре не хватает обычного парацетамола и не купить шприцев. 30 июня в Атырау открылась новая аптека и там пока есть все необходимые для борьбы с ОРВИ лекарства. Но какая очередь! Дистанцию никто не соблюдает, иногда - давка, маски некоторые забывают. Второй день очередь у аптеки не уменьшается, причем поговаривают, что очередь занимают здесь с раннего утра.