Скриншот с видео из социальных сетей Как рассказал заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, целью карантинного режима является сохранение жизни и здоровья казахстанцев. Вместе с тем с помощью ограничительных мер можно будет снизить заболеваемость и тем самым сократить нагрузку на систему здравоохранения. – В кратчайшие сроки правительству удалось построить три дополнительные инфекционные больницы. Все медицинские организации обеспечены необходимой техникой. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем, - заявил Ералы Тугжанов. Кроме этого, заместитель премьер-министра отметил, что основной причиной быстрого распространения вируса среди населения является несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. – Адамдардың, халқымыздың ескертуге құлақ аспаған, немқұрайлығы болып жатыр десем, артық айтпағаным болады. Әлем бойынша вирусты 10 миллионнан астам адам жұқтырып, 500 мыңнан астамы қайтыс болса да, біздің ел тығылып той тойлап, бетперде киюді әлі де ұят санайтындар да жоқ емес. Мысалы, амбарларға тығылып той жасау, артқы есіктен кіріп қыз ұзату, аулаға той жасау, құдалық өткізу, ас беру, туған күн тойлау сияқты шаралар толып жатыр. Бұған көптеген азаматтардың өздері де куә. Осындай істердің соңында кемінде 20-дан астам адам ауруханаға түсіп, қайтыс болып жатқаны да мәлім. Мемлекет басшысы айтқандай, қазір той тойлайтын емес, ой ойлайтын заман. Біз - бір халықпыз, олай болса жауапкершілігіміз де бір. Әр адамда өз отбасы алдында, қоғам алдында жауапкершілігі болуы керек. (По всему миру около 10 млн человек заболели COVID-19, более 500 тысяч скончались. Но наш народ до сих пор продолжает гулять и веселиться, некоторые стесняются носить маски. Например, люди проводят свадьбы в амбарах, провожают невесту через "задний" вход, устраивают празднование во дворах, зовут сватов, проводят поминки, дни рождения. После таких мероприятий около 20 человек скончались в больницах. Глава государства ведь сказал, что сейчас не время для тоев, пришло время задуматься. Мы - один народ, а значит и ответственность на нас лежит одинаковая за себя, за свою семья и за общество - перевод редакции), - отметил Ералы Тугжанов.