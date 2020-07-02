В область завезут жаропонижающие, противовоспалительные препараты и антибиотики, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Лекарства начнут привозить в ЗКО из России и Беларуси Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, на сегодняшний день для уменьшения проблемы с медикаментами проработаны поставки новых партий лекарственных средств в регион. В аптеки города уже поступили 300 тысяч упаковок парацетамола, 45 тысяч упаковок ацетилсалициловой кислоты, две тысячи упаковок цефтриаксона, тысяча упаковок -  цеф 3, гроприносин №50 – 150 упаковок. 4 июля в аптеки поступят антибиотики в количестве более 75 тысяч флаконов. – К 10 июля поступят дополнительные партии парацетамола, ацетилсалициловой кислоты, анальгина, антибиотиков. Кроме этого, через посольство Казахстана в России ведутся переговоры с российскими производителями по поставке жаропонижающих, противовоспалительных препаратов и антибиотиков. Есть договорённости с Борисовским заводом Республики Беларусь. Достигнута договорённость с владельцами основных аптек по вопросам отпуска лекарственных средств (противовирусные, жаропонижающие и антибиотики, витамины, антикоагулянты, противовоспалительные) в пределах установленных цен и по нормам выдачи в одни руки, то есть не более 5 упаковок.  Напоминаем, что антибактериальные и противовирусные препараты должны отпускаться по рекомендации лечащего врача, - сообщили в пресс-службе акима области. Стоит отметить, что для выявления необоснованного роста цен на лекарственные средства в области начала работу специальная группа, которая проводит мониторинг аптечных сетей города. Уже выявлены факты завышения предельных цен в аптеках ИП «Маутова А.Ж.» и «ИП Султанбекова К.И.». Информация о наличии лекарственных средств в аптеках области будет размещена на сайте stopcovid.kz. – Медицинские организации области также обеспечиваются  медикаментами. Лекарства доставляются в стационары и в медицинские организации для амбулаторного лечения граждан, которые состоят на диспансерном учете и получают бесплатные лекарства по рецептам. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в регион отгружены жаропонижающие, противовирусные препараты и антибиотики. В случае возникших вопросов по лекарственному обеспечению граждане могут обратиться по номерам телефонов: 51-27-66, 51-04-37. Также жалобы и предложения населения принимаются по номеру 109, - пояснили в областном акимате. Лекарства начнут привозить в ЗКО из России и Беларуси Лекарства начнут привозить в ЗКО из России и Беларуси Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО    