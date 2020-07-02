Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Ералы Тугжанова, блокпостов между регионами не будет, также нет никакой необходимости в справках для въезда и выезда. - Блокпосты устанавливаться между регионами не будут. Как я уже говорил ранее, будет приостановлено пассажирское, автобусное сообщение между регионами, - сказал заместитель премьер-министра РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.