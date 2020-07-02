По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем до +32 градусов, ночью +13. В Атырау солнечно, днем до 33 градусов жары, ночью +19. В Актобе ожидается дождь с грозой, днем 28 градусов выше нуля, ночью +13. 33 градуса тепла днем и 22 градуса тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.