По этому делу было проведено две экспертизы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель Атырау задушил собаку (видео) Скриншот с видео - Было заведено уголовное дело по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". Затем было проведено две экспертизы и в обоих случаях телесных повреждений у собаки обнаружено не было. Уголовное дело на основании этой экспертизы было прекращено, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Напомним, 31 мая в сети появилось видео, на котором мужчина издевается над собакой. Он пытался задушить ее дверцей холодильника. В полиции тогда сообщили, что личность мужчины установлена. Через несколько дней в Instagram появилось видеообращение, в которой житель поселка Еркинкала Атырауской области Маргулан Жуматаев попросил прощения за свой поступок. Он объяснил свою жестокость тем, что собака едва не укусила его дочь и испортила всю высаженную рассаду.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  