Фото с сайта akorda.kz Ключевым пунктом повестки дня заседания, прошедшего в онлайн-формате, стало обсуждение восстановления экономического роста Казахстана и роли МФЦА в данном процессе. Президент Казахстана отметил успешное прошлогоднее размещение на бирже МФЦА акций таких крупных корпоративных игроков, как Полиметалл, АО «НАК «Казатомпром» и Halyk Bank. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в условиях глобальных потрясений, вызванных пандемией и падением цен на нефть, беспрецедентного объема оттока капитала с развивающихся рынков, необходимо проведение новых реформ для диверсификации национальной экономики. По мнению главы государства, МФЦА должен принимать активное участие в реализации экономической повестки в рамках определения стратегического курса развития страны на среднесрочную перспективу. - Очевидно, что одна страна может слабо интересовать крупных инвесторов, но весь регион Евразийского союза и Центральной Азии, которые связаны торговыми и промышленными связями, трудно игнорировать. Я убежден, что в нынешней ситуации любая конкуренция между странами региона должна рассматриваться через призму взаимного усиления и мотивации к развитию. Интерес инвесторов к одной из стран неизбежно повлияет на успех других. Таким образом, МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона, - отметил глава государства. Президент Казахстана твердо убежден, что Центр должен использовать свой потенциал для привлечения прямых иностранных инвестиций. Возможности МФЦА должны быть максимально задействованы для восстановления экономического роста. - Это не входило в его первоначальный мандат, но пришло время изменить ситуацию. Портфельные инвестиции также нуждаются в усилении. Внутренний рынок ценных бумаг все еще слабо развит. Поэтому нужно уверенные и решительные меры. Я настоятельно рекомендую Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с МФЦА разработать новую смелую нормативную базу, направленную на интеграцию и развитие внутреннего рынка ценных бумаг, - заявил Касым-Жомарт Токаев. В ходе заседания эксперты поделились с Советом по управлению МФЦА своим видением экономической ситуации в регионе и мире, поддержали актуальные инициативы Главы государства, а также привели аргументы в пользу расширения использования возможностей Международного финансового центра «Астана» как в национальном, так и в региональном масштабе. В мероприятии приняли участие члены Совета по управлению экс-председатель правления J.P. Morgan Chase Internationаl Джейкоб Френкель, президент Группы Исламского банка развития Бандар Хаджар, Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сэр Сума Чакрабарти, президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф, глава глобального блока правительств и государственного сектора банка Citigroup Джули Монако. Также в выработке конкретных решений приняли участие ведущие мировые эксперты: председатель Goldman Sachs International Жозе Мануэл Баррозу, старший советник The Boston Consulting Group Антонио Риера, профессор Гарвардской школы государственного управления и глава Лаборатории роста Рикардо Хаусманн, управляющий партнер FutureMap Параг Ханна и др.