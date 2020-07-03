Президент РК поручил разработать новую смелую нормативную базу для внутреннего рынка ценных бумаг
Глава государства провел расширенное заседание Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт "Акорды".
Фото с сайта akorda.kz
Ключевым пунктом повестки дня заседания, прошедшего в онлайн-формате, стало обсуждение восстановления экономического роста Казахстана и роли МФЦА в данном процессе.
Президент Казахстана отметил успешное прошлогоднее размещение на бирже МФЦА акций таких крупных корпоративных игроков, как Полиметалл, АО «НАК «Казатомпром» и Halyk Bank. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в условиях глобальных потрясений, вызванных пандемией и падением цен на нефть, беспрецедентного объема оттока капитала с развивающихся рынков, необходимо проведение новых реформ для диверсификации национальной экономики.
По мнению главы государства, МФЦА должен принимать активное участие в реализации экономической повестки в рамках определения стратегического курса развития страны на среднесрочную перспективу.
- Очевидно, что одна страна может слабо интересовать крупных инвесторов, но весь регион Евразийского союза и Центральной Азии, которые связаны торговыми и промышленными связями, трудно игнорировать. Я убежден, что в нынешней ситуации любая конкуренция между странами региона должна рассматриваться через призму взаимного усиления и мотивации к развитию. Интерес инвесторов к одной из стран неизбежно повлияет на успех других. Таким образом, МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона, - отметил глава государства.
Президент Казахстана твердо убежден, что Центр должен использовать свой потенциал для привлечения прямых иностранных инвестиций. Возможности МФЦА должны быть максимально задействованы для восстановления экономического роста.
- Это не входило в его первоначальный мандат, но пришло время изменить ситуацию. Портфельные инвестиции также нуждаются в усилении. Внутренний рынок ценных бумаг все еще слабо развит. Поэтому нужно уверенные и решительные меры. Я настоятельно рекомендую Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с МФЦА разработать новую смелую нормативную базу, направленную на интеграцию и развитие внутреннего рынка ценных бумаг, - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В ходе заседания эксперты поделились с Советом по управлению МФЦА своим видением экономической ситуации в регионе и мире, поддержали актуальные инициативы Главы государства, а также привели аргументы в пользу расширения использования возможностей Международного финансового центра «Астана» как в национальном, так и в региональном масштабе.
В мероприятии приняли участие члены Совета по управлению экс-председатель правления J.P. Morgan Chase Internationаl Джейкоб Френкель, президент Группы Исламского банка развития Бандар Хаджар, Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сэр Сума Чакрабарти, президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф, глава глобального блока правительств и государственного сектора банка Citigroup Джули Монако. Также в выработке конкретных решений приняли участие ведущие мировые эксперты: председатель Goldman Sachs International Жозе Мануэл Баррозу, старший советник The Boston Consulting Group Антонио Риера, профессор Гарвардской школы государственного управления и глава Лаборатории роста Рикардо Хаусманн, управляющий партнер FutureMap Параг Ханна и др.
